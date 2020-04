Gasly: Red Bull je jako stvořený pro Verstappena

„Každý jezdec by chtěl tým, který je mu šitý na míru jako jemu Red Bull,“ řekl Gasly pro Autosprint.

Gasly byl v první polovině loňské sezóny Verstappenovým týmovým kolegou, než se pro neuspokojivé výsledky musel vrátit zpět do Toro Rosso, odkud do týmu přišel. Po dvanácti závodech jej u Red Bullu nahradil Alexander Albon.

Gasly přesto stále odmítá tvrzení, že na výzvu spojenou se závoděním u Red Bullu zkrátka neměl. Poukázal také na to, že tým měl v té době spoustu svých problémů, které musel řešit.

„Formule 1 je týmový sport a vyhrávat můžete jen v případě, že celý tým dobře funguje. Každý potřebuje tu pomoc. Vaše výkonnost nezávisí čistě na vás, všichni členové týmu do toho musí dát maximum,“ říká Francouz.

Je velmi těžké odhadovat, zda Gasly dostane v budoucnu u hlavního týmu Red Bullu ještě druhou šanci. Pokud by se tak stalo, Gasly věří, že by si vedl lépe.

„Kdybych se vrátil do Red Bullu, tak bych se toho do té doby spoustu naučil. Mohlo by to být mnohem lepší.“

V současné době se ale Gasly soustředí na své působení u AlphaTauri, jak se od letošní sezóny jmenuje tým Toro Rosso. „Minimálně v této sezóně se zajímám pouze o závodění pro AlphaTauri. Chci ve formuli 1 zůstat za každou cenu,“ dodává.

Foto: Getty Images / Dan Istitene