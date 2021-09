Gasly před nehodou neznal rozsah poškození předního křídla

Francouz v barvách AlphaTauri startoval do sprintu z šestého místa, do první šikany ale najížděl na čtvrtém místě. Při tom zezadu lehce narazil do mclarenu Daniela Ricciarda a poškodil si přední křídlo.

V rychlé zatáčce Curva Grande se přední křídlo dostalo pod přední kola jeho vozu a Gasly s neovladatelným monopostem projel štěrkem a narazil do bariéry.

Z nehody vyvázl nezraněn, do nedělního závodu ale vyrazí z konce pole.

„Cítil jsem kontakt s Danielem a okamžitě jsem se do rádia ptal, ať mi řeknou, jestli se něco stalo. O dvě sekundy později se přední křídlo dostalo pod auto a já jel rovně do zdi,“ popsal Gasly.

„Viděl jsem jiskry, ale nevěděl jsem, jestli je to jen křidélko, které drhlo o podlahu, nebo to bylo samotné přední křídlo, které se zcela uvolnilo. Rozhodně to není hezký pocit, protože i když máte problém, ale můžete auto zatočit tam, kam chcete, je to v pohodě. Když jsem ale v takové rychlosti cítil, že je přední křídlo pod autem, já zatáčel, ale auto jelo rovně do zdi, rozhodně to nebyl příjemný pocit.“

Vítěz loňského závodu v Monze také přiznal, že mohl v tlačenici v první šikaně prvního kola očekávat, že Ricciardo zabrzdí.

„Vždy čekáte, že jezdci zabrzdí v určitém bodě, on ale brzdil dříve, než jsem čekal a já reagoval příliš pozdě. Mohl jsem to tedy více očekávat, ale nevím, jestli reagoval na Maxe (Verstappena) nebo na vozy vpředu.“

Křídlo si poškodil i Cunoda

Smůlu měl v prvním kole také druhý pilot AlphaTauri Júki Cunoda, který ve druhé šikaně Variante della Roggia zezadu roztočil Roberta Kubicu a poškodil si přední křídlo.

„Je to frustrující den. Měl jsem celkem dobrý start a získal jsem pár pozic, než jsme se dostali do čtvrté zatáčky. Bohužel jsem ale měl kontakt s Kubicou a poškodil jsem si přední křídlo,“ řekl Cunoda.

„Poté, co jsem si ho dojel vyměnit, jsem byl schopen posunout se vpřed. Vůz se dnes choval dobře a rychlost byla dobrá. Naplno jsem využil měkké sady pneumatik. Myslím, že to zítra bude náročné, ale budu se snažit dostat na body,“ řekl Cunoda, který odstartuje z 15. pozice.