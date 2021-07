Gasly potvrdil, že se o něj zajímají ostatní týmy. Soustředí se ale na historický úspěch týmu

Red Bull už nepovažuje AlphaTauri za vyloženě juniorský tým ale spíše za sesterský tým. Gaslyho delší setrvání u týmu tak není až tak velký problém.

Návrat do Red Bullu se v tuto chvíli nejeví jako reálný. V příštím roce nejspíše zůstane Pérez. Gasly by ale mohl odejít do úplně jiného týmu.

„Abych byl upřímný, v tuto chvíli nemám o budoucnosti představu,“ řekl Gasly pro web F1. „Je to něco, o čem budeme mluvit s Red Bullem a hlavně s Helmutem. Nevím, jaká je vůle Helmuta – jestli mě chtějí vzít zpátky, jestli chtějí, abych zůstal v AlphaTauri, jestli jsou ochotni mě uvolnit do jiného týmu.“

Gasly potvrdil, že jiné týmy o něj projevily zájem. Podrobnosti samozřejmě neřekl. „Ano, zájem je. Dělám, co můžu, ukazuji svůj potenciál, dávám ze sebe to nejlepší s týmem AlphaTauri a myslím, že to, co v současné době děláme, je velmi dobré. Opravdu doufám, že letos dosáhneme pro tým nejlepšího výsledku v Poháru konstruktérů, nejlepšího od vstupu týmu do formule 1.

„To je můj osobní cíl, a pak uvidíme, jaké jsou nejatraktivnější možnosti, které máme. Nakonec vše záleží na Red Bullu. Budeme s nimi jednat o tom, co budeme v budoucnu společně dělat.“

AlphaTauri (dříve Toro Rosso) je ve F1 od roku 2006. Zatím nejlepším výsledkem bylo šesté místo v roce 2019. Aktuálně je tým na pátém místě. Je spíše nereálné, že by mohl ohrozit Ferrari. Vypadá to spíše na boj o pátou pozici s Astonem Martin a Alpine.