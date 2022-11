Gasly označuje Cunodu za svého přítele. Letos se hodně zlepšil, říká

Pierra Gaslyho čekají poslední dva závody u AlphaTauri a také poslední dva závody vedle Júkiho Cunody. Spolupráci s Japoncem si pochvaluje.

„Jeho cesta do formule 1 byla tak trochu zrychlená,“ řekl Gasly pro RaceFans. „V poměrně mladém věku se dostal do formule 4, formule 3, F2 a rovnou do F1. Neměl tolik zkušeností.“

„Až čas ukáže, ale určitě se letos hodně zlepšil. Nepřekvapilo by mě, kdyby se v příští sezoně zlepšil opět.“

Gasly také uvedl, v čem se podle něj musí Cunoda zlepšit. A svým pohledem asi nepřekvapil.

„Myslím, že ví, na čem musí zapracovat. Potřebuje trochu více sebekontroly. Ví to a má kolem sebe dobré lidi a myslím, že toto prostředí je pro něj také dobré k tomu, aby se skutečně rozvíjel v lepšího jezdce.“

Red Bull nechal Cunodu přesunout do Itálie. Gasly uvedl, že nebydlí tak daleko od jeho domu v Miláně.

„U Júkiho nejsou žádné kecy. To je jedna z věcí, které si opravdu cením. Všechno, co se mu honí hlavou, vypustí v mžiku z úst. Je to velmi jedinečná osobnost. Má skvělý smysl pro humor, nemá žádný filtr, což může být někdy docela překvapivé.“

„Je to skvělý člověk a poslední dva roky jsem si čas s ním opravdu užíval, také jsem viděl, jak se v týmu vyvíjí. Rozhodně je to někdo, koho si vážím a koho s radostí nazývám přítelem.“