Gasly neudržel v Maďarsku rychlost z pátku po zbytek víkendu. Důvody nezná

V pátečních trénincích se Gaslymu dařilo, když v prvním byl čtvrtý a ve druhém zajel nejrychlejší čas. V kvalifikaci ale zaostal o více než sekundu za svým týmovým kolegou Maxem Verstappenem, který získal pole position. Gasly obsadil šesté místo, které mu patřilo i v cíli závodu.

Šéf týmu Christian Horner se po závodě na Hungaroringu nechal slyšet, že Gaslyho nedostatečná forma týmu „škodí“ v jeho souboji s Ferrari a Gasly by se měl zlepšit

Podle Gaslyho došlo mezi pátečními a sobotními jízdami jen k několika drobným změnám na jeho voze a nedokáže proto vysvětlit, proč se tolik trápil.

„Víkend začal dobře. Měli jsme dobrou rychlost, dokonce i v porovnání s ostatními jezdci, bylo to lepší než obvykle. Od třetího tréninku to pak bylo jiné. V tuto chvíli nemám jasnou odpověď. Musím to jen pochopit a s kluky to analyzovat,“ řekl Gasly.

„Myslím, že pro všechny je dobré mít teď přestávku. Vypnout a podívat se na prvních pár měsíců: co se podařilo, co mohlo být lepší, a pro druhou polovinu sezóny se vrátíme silnější. Od začátku roku jsem se toho samozřejmě hodně naučil,“ dodal.

Francouz, jehož nejlepším letošním výsledkem je zatím čtvrté místo z Velké Británie, si ale nepřipouští tlak, který je na něj vzhledem k jeho výsledkům vyvíjen.

„Nevěnuji tomu pozornost. Snažím se jen co nejlépe odvádět svou práci, pracovat s klukama a to je jediné, co dělám.“

Foto: Getty Images / Mark Thompson