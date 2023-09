Gasly nerozumí tomu, proč dostal pokyn přepustit pozici Oconovi. Alpine své rozhodnutí brání

Pierre Gasly v závěru GP Japonska přenechal deváté místo svému kolegovi Estebanovi Oconovi. Moc se mu to však nelíbilo.

Dojezd letošní GP Japonska nabídl výměnu pozic v podání jezdců stáje Alpine, která není příliš obvyklá.

Pierre Gasly dostal od svého týmu pokyn, aby před sebe pustil Estebana Ocona a připravil se tak o devátou příčku. Gasly rozkaz svého týmu sice splnil, ale evidentně nepříliš nadšeně – nejprve dal svoji nespokojenost najevo gestikulací rukama a ani v cíli nezněl zrovna spokojeně.

„Před závodem se o něčem takovém nemluvilo,“ řekl Gasly, kterého cituje web Autosportu.

„Při plánování strategie bylo zřejmé, že se přede mě Esteban nejspíš dostane pomocí undercutu (dřívější zastávky, pozn. red.). Moje tempo však bylo rychlejší, takže jsem ho musel předjet. Měl jsem čerstvější pneumatiky,“ sdílel svůj pohled Francouz.

„Nebylo řečeno, že mu pak budu muset vracet pozici zpět, jelikož jsem startoval před ním a byl jsem stále v lepší pozici,“ pokračoval Gasly s tím, že z týmového hlediska by mělo být jedno, kdo skončí devátý a kdo desátý.

„Sedím za volantem a mým úkolem je jet co nejrychleji. Dávám do toho všechno, co můžu. Proč se pak mám vzdávat pozice, z jakého důvodu? Upřednostnil jsem tým před sebou, což ostatně udělám vždy,“ doplnil.

Tým měl jiný pohled

Zatímco Gasly rozhodnutí týmu příliš nechápal, šéf stáje Alpine Bruno Famin byl přesvědčen, že šlo o správný tah.

Podle týmu se měl Ocon dobrovolně nechat předjet Gaslym, aby ten následně mohl zkusit stíhat Fernanda Alonsa. Když se ukázalo, že snaha Gaslyho dostihnout Španěla vyjde vniveč, měl rodák z Rouenu vrátit pozici Oconovi zpět.

„Mezi našimi jezdci není žádný problém,“ prohlásil Famin, podle kterého je sice normální každý bojuje za vlastní výsledek, ale zároveň dodal, že jsou jezdci placeni za týmový výsledek.

„V kontextu napětí, které jezdci při závodě prožívají, mohou být nějaká prohlášení trochu silná, ale absolutně nepochybuji o tom, že jsou jezdci spolu na jedné lodi.

„Abychom zkusili dosáhnout na co nejlepší výsledek, nechali jsme Pierra před Estebanem, aby se pokusil dotáhnout Fernanda. To se nakonec nepodařilo, takže výměna pozic byla něčím normálním,“ dodal Famin s tím, že tým musí ještě prověřit, zda byla komunikace vůči Gaslymu dostatečně transparentní.