Gasly nepočítá s návratem do Red Bullu

Albonovi se v Red Bull ve srovnání s Verstappenem až tak nedaří. Tým sice pravidelně informuje o tom, že má Albon jejich podporu, ale stejná prohlášení vydával před rokem touto dobou také o Gaslym. Po letní přestávce už ale seděl v jeho voze Albon.

Nemohl by se tak Gasly vrátit zpět do Red Bullu? Sám s tím moc nepočítá. „Jsem jezdcem, který má smlouvu s Red Bullem,“ řekl Gasly, kterého cituje Motorsport Total. „Vždy chcete být v nejrychlejším autě. A nejrychlejší auto z týmů Red Bullu mají oni.“

„Max podepsal několikaletou smlouvu a Alex má velmi silnou podporu z Thajska (rodina z Thajska vlastní 51 % Red Bullu, pozn. redakce). Nevím, zda se to v budoucnu změní.“

Gasly se tak zaměřuje na svou práci v AlphaTauri. Pokud tam bude dělat svou práci dobře, tak věří, že se „v určitém okamžiku objeví více příležitostí“. Zároveň doufá, že jeho tým také učiní krok vpřed se změnou pravidel v nadcházejících letech.

Gasly se nechtěl vyjadřovat k tomu, proč se jeho nástupci u týmu moc nedaří. „Nemám k tomu moc co říct, protože neznám Alexovu situaci. Znám svou situaci a vím, jak to bylo s Red Bullem, a proto říkám, že mám vysvětlení, proč to nefungovalo. U Alexe ale nevím, co se děje.“