Gasly není nebezpečným jezdcem, je přesvědčen Tost

Pierre Gasly bude kvůli trestným bodům na začátku nové sezony čelit hrozbě zákazu startu. Podle Franze Tosta však Francouz není nebezpečným jezdcem.

Podobně jako se mohou tzv. vybodovat řidiči na běžných komunikací, i jezdci F1 čelí sankcím, pokud v průběhu 12 měsíců nasbírají během velkých cen 12 trestných bodů.

Závodníci F1 mohou trestné body získat například za způsobení kolize či jiné jezdecké prohřešky.

Velká pozornost je v tomto ohledu upřena na Pierra Gaslyho, který má na svém kontě již 10 bodů a už jen dva mu chybí k tomu, aby obdržel zákaz startu. Lépe by se Francouzovi mohlo dýchat až po VC Španělska, jelikož koncem května mu bude část bodů odmazána.

„Rozhodně není nebezpečný závodník,“ řekl Franz Tost, šéf týmu AlphaTauri, na adresu Gaslyho pro GPFans.

I když Tosta případný trest pro Gaslyho již nemusí znepokojovat, jelikož od nové sezony bude Francouz jezdit pro tým Alpine, svého bývalého pilota se zastává.

„Pierre je za normálních okolností jezdec, který má velmi dobrý přehled, zbytečně neriskuje a není nebezpečný absolutně v žádném ohledu. Je to neuvěřitelná situace u jezdce, který si opravdu dává pozor a který není agresivní,“ prohlásil zkušený týmový principál.

V případě, že by Gaslyho zákaz startu opravdu postihl, stal by se prvním jezdcem, který by na systém trestných bodů tímto způsobem doplatil.

Posledním, kdo musel závod kvůli trestu vynechat, byl v roce 2012 Romain Grosejan, který tehdy pykal za způsobení hromadné kolize ve Velké ceně Belgie. V kopitu týmu Lotus ho pak pro Velkou cenu Itálie nahradil Belgičan Jérôme d'Ambrosio.