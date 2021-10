Gasly: Musíme přestat dělat drahé chyby

Ačkoliv v pátečním tréninku v Soči skončil Gasly třetí, v sobotní kvalifikaci se nedostal do třetí části. Na konci Q2 totiž zůstal na opotřebovaných pneumatikách do přechodných podmínek, zatímco jezdci, kteří přezuli na novou sadu, zrychlili a odsunuli jej na dvanácté místo.

V závodě Gasly jel za body. V závěru, když začalo pršet, zůstal na trati na pneumatikách do sucha, jelikož tým se domníval, že déšť nezesílí. Gasly nakonec k mechanikům pro přechodné pneumatiky zamířil jako jeden z posledních v 50. kole tři kola poté, co začali do boxů jezdit ostatní piloti. Do cíle nakonec dojel třináctý.

Špatný víkend měl Gasly také v Itálii. Tam se kvalifikoval na šestém místě, ale v prvním kole sprintového závodu měl nehodu. Nedokončil ani samotnou velkou cenu.

„Tento víkend jsme si nezasloužili bodovat,“ řekl Gasly po Velké ceně Ruska.

„Myslím, že děláme až příliš mnoho chyb. Všichni musíme pracovat tvrději a pochopit, jak využít takových příležitostí. Je těžké to zvládnout, protože jsme si mohli vést lépe. Doufejme, že to ve zbytku roku bude lepší.

„Je to o tom, jak ty věci děláme, protože vím, že v týmu máme skupinu velmi chytrých lidí. A bohužel tento víkend jsme to udělali špatně v sobotu i v neděli. Nechali jsme tam ležet spoustu bodů.

„Je to škoda, protože, upřímně, auto bylo ještě konkurenceschopnější a my si nemůžeme dovolit dělat takové chyby, pokud chceme bojovat o páté místo v šampionátu.

„Je jasné, že tento víkend jsme celkově jako tým nepodali výkon na úrovni, jakou jsme ukazovali celou sezónu. Je to smůla, věřím v tyhle lidi, věřím v tento tým, vím, čeho jsou schopni.“

Gaslyho frustraci navíc umocňoval fakt, že Valtteri Bottas se dřívější zastávkou v boxech dostal před něj.

„Celý první stint jsme odjeli před Bottasem. Do druhého stintu jsme vyjeli těsně za ním. Pak přišel déšť, oni ho povolali do boxů, ale my zůstali na trati. On dojel pátý a my mimo body,“ pokračuje Gasly.

„Nebyli jsme na trati na správných pneumatikách. Nečekali jsme, že déšť zesílí, a ono začalo více pršet, což bylo smolné. Podíváme se také na to, jak zlepšit naši předpověď počasí.“