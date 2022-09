Gasly míří do Alpine, Herta do AlphaTauri. Překážkou je ale superlicence

„Máme platnou smlouvu na rok 2023, ale mezitím probíhají jednání,“ řekl Marko pro Sky Germany. „Pokud budou splněny naše podmínky, nestáli bychom Gaslymu v cestě. Jezdit ve francouzském továrním týmu by pro něj byl splněný sen. Ale zatím ještě nejsou splněny všechny podmínky.“

Novinář Chris Medland v neděli uvedl, že mu Helmut Marko řekl, že již bylo dosaženo dohody se všemi stranami.

Má to ale háček. Colton Herta závodí v IndyCar, kde získal určité body pro superlicenci, ale nestačí to. AlphaTauri ho může nasadit do pátečních tréninků, díky čemuž získá další bod(y), ale ani to by nestačilo na zisk požadovaných 40 bodů. Herta by musel dostat výjimku a to se nelíbí lidem ve F1 a ani ve F2 či F3.

„Z mého pohledu to nemá nic společného s vyšší mocí, protože všude na světě máte šampionáty, ve kterých jste mohli bodovat,“ řekl šéf týmu Alfa Romeo Frédéric Vasseur.

„Pokud chce FIA zastavit proces bodování a superlicence, je to jiný příběh. Ale mohou to udělat a je na nich, aby se rozhodli, jestli chtějí systém zastavit, a my můžeme přežít i bez systému, ale pro mě to nemá nic společného s vyšší mocí.“

Šéf týmu Haas Guenther Steiner Vasseurův názor podpořil. „Máme pravidla a předpisy, které musíme respektovat,“ řekl. „Pokud nerespektujeme vlastní pravidla a snažíme se najít způsoby, jak je obejít, nemyslím si, že je to správné. Myslím tím, že bychom to pak mohli aplikovat i na jiné věci.“

Pokud Gasly odejde do Alpine a nahradí ho Herta, je téměř jisté, že minimálně jeden z dvojice Schumacher, Ricciardo zůstane bez sedačky.