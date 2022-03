Gasly měl zdravotní potíže. Nejbolestivějších 15 kol v mé kariéře, říká o konci závodu

„Posledních pět kol bylo jen o přežití,“ řekl Pierre Gasly pro RaceFans. „Měl jsem obrovské bolesti, takže jsem jen počítal kola do konce. Proto jsem rád, že se nám podařilo dokončit závod na osmém místě.“

Gasly řekl, že takovou bolest ještě nikdy nezažil. „Měl jsem pocit, jako by mě v každé levé zatáčce někdo bodal do vnitřku střev, takže to nebylo příjemné. Bylo to nejbolestivějších posledních 15 kol v celé mé kariéře. Nevím, co se mi stalo se střevy, ale v autě jsem umíral. Křičel jsem bolestí.“

Navzdory nepříjemnému závěru závodu Gasly uvedl, že je se svým výsledkem „opravdu spokojený“, protože na začátku závodu vypadl z první desítky, ale vzpamatoval se a dojel na bodovaných místech.

„Bylo to velmi nešťastné načasování zastávky v boxech. Stavěli jsme a když jsem vyjížděl z boxů, viděl jsem, že vyjel safety car. Poté jsem se propadl na čtrnácté místo a podařilo se nám probojovat zpět na osmé, takže na mé straně můžeme být spokojeni.“