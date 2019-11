Gasly má v Abú Dhabí o co závodit. Rozhodnuto není v žádném ze šampionátu

Pierre Gasly má nyní na svém kontě 95 bodů, což je stejný počet, jaký získal Carlos Sainz. McLaren už má čtvrté místo v Poháru konstruktérů v kapse a nechal se slyšet, že se v Abú Dhabí zaměří právě na to, aby Sainz získal šestou pozici.

V případě Gaslyho je potřeba se dívat také na týmové body. Toro Rosso nyní ztrácí jen osm bodů na Renault.

„Je to poslední závod sezóny, takže to bude speciální víkend,“ řekl Gasly. „Pro všechny v Toro Rosso bude velmi důležitý, protože chceme skončit v šampionátu konstruktérů co nejvýše. Já mám také šanci skončit jako nejlepší jezdec mimo tři nejlepší týmy v šampionátu jezdců.“

„Náš boj o šampionát v tomto víkendu zvyšuje vzrušení, i když si dokážu představit, že vzrušující nemusí být tím správným slovem, které popisuje, jak se kvůli tomu Franz cítí!"

„Na finálovém závodě je vždy něco smutného, ​​protože to znamená, že nebudeme závodit znovu asi tři a půl měsíce.“

Gasly neměl snadnou sezónu. V průběhu letní přestávky byl z Red Bullu vrácen zpět do Toro Rosso.

„Ať se stane v neděli cokoliv, budu s letošní sezónou spokojený – zejména se svým návrat do Toro Rosso v polovině roku a nikdy nezapomenu na své první pódium po druhém místě v Brazílii.“

Gasly po Abú Dhabí plánuje odpočinek. „Strávím nějaký čas s přáteli a rodinou. Půjde o pár týdnů v době vánočních svátků, protože jsem je letos neměl čas moc vidět. Můj pracovní rozvrh je hodně napnutý.“

„Poté začnu trénovat. Na konci prosince pojedu do výcvikového tábora Red Bull ve Spojených státech, abych byl připraven na příští sezónu.“

Foto: Activepictures / Jiří Křenek