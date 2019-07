Gasly má štěstí, že je stále v Red Bullu, říká Villeneuve

Pierre Gasly měl v Silverstonu poměrně úspěšný víkend. V Německu však v pátek boural, v závodě pak bojoval ke konci desítky a nakonec boural po kontaktu s Albonem.

Red Bull opakovaně říká, že Gaslyho nechce v průběhu sezóny vyměnit. Podle Villeneuva není výměna za Kvjata řešením.

„Už ho tam měli, proč by to dělali? ptá se Villeneuve v rozhovoru pro Motorsport.com.

„Je velmi odlišné jezdit ve velkém a v malém týmu. Někteří jezdci jsou v malých týmech neuvěřitelní a ve velkých týmech nejsou dobří.“

„Stává se to i s deseti lety zkušeností. Viděli jsme to v průběhu let. Vyhráli závody v malém týmu, šli do velkého týmu, snažili se vyhrát, vrátili se do malého týmu a začali znovu vyhrávat.“

Gasly má podle Kanaďana štěstí, že ještě jezdí za Red Bull. „Není na úrovni, na které by měl být. Je to těžké. Max vedl závod a on byl šestý nebo sedmý za dvěma vozy Toro Rosso. To není dobré.“

„Pak měl smůlu, protože mu Albon překřížil cestu a za tento svůj manévr měl být potrestán.“

„Gasly má štěstí, že tam pořád je. Red Bull a Helmut Marko byli v minulosti se svými jezdci mnohem agresivnější. Ukazuje to, že nemají nikoho, kdo by se objevil v jejich řadách, takže nevědí, kým ho nahradit.“

Foto: Getty Images / Mark Thompson