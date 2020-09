Gasly letos poprvé skončil už v Q1

Pierre Gasly minulý víkend ve Velké ceně Itálie získal své první vítězství ve formuli 1, když v divokém závodě vybojoval pro tým AlphaTauri (dříve Toro Rosso) druhý triumf v historii.

O týden později ale přišla rána v kvalifikaci, kde letos vůbec poprvé nepostoupil už z první části a do závodu na okruhu v Mugellu odstartuje až z 16. pozice.

„Dnešek byl frustrující, jelikož po celý víkend šlo všechno dobře. Ve volných trénincích byl vůz dobrý, v kvalifikaci jsme trochu zatlačili na motor a ve svých dvou posledních rychlých kolech mi došla energie, což mě připravilo o více než desetinu sekundy,“ řekl Gasly.

„K postupu do Q2 nám přitom chybělo půl desetiny. Na takové trati není dobré kvalifikovat se tak vzadu a je to škoda, protože všechno šlo do té doby dobře. Jen jsme to nedokázali v kvalifikaci poskládat dohromady a udělali jsme drobnou chybu v nejhorší možný moment.

„Musíme si najít cestu vpřed, protože víme, že jsme rychlejší, takže se pokusíme v neděli dostat na body.“

Gaslyho týmový kolega Daniil Kvjat v kvalifikaci obsadil dvanácté místo.