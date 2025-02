Gasly: Letos chceme v Poháru konstruktérů skončit nejhůře pátí

Francouzský pilot stáje Alpine Pierre Gasly vyhlásil cíl, na který by s týmem z Enstone chtěl letos dosáhnout.

Stáj Alpine vloni prožila nepovedenou sezonu, když se především v první polovině sezony hodně trápila.

Silný závěr sezony, a především dvojité pódium v Brazílii, sice francouzskému týmu pomohlo alespoň k zisku šesté příčky v Poháru konstruktérů, ale i tak šlo celkově o zklamání, vzhledem k tomu, že jde o tovární organizaci.

Pro letošek má nicméně tým z britského Enstone vyšší ambice, což potvrzují i slova Pierra Gaslyho, jehož v barvách Alpine čeká v pořadí třetí sezona.

„Viděl bych to na první pětku mezi konstruktéry. Jde o něco, co chci, abychom dokázali a myslím, že je to určitě dosažitelné,“ uvedl francouzský pilot, jehož slova cituje Autosport.

„V hloubi duše bych si samozřejmě přál víc, ale musím být objektivní a vědět, že to bude těsné pole, konkurenční pole a neočekávám obrovské změny oproti loňsku,“ doplnil k cílům pro sezonu 2025 desátý muž loňského hodnocení jezdců F1, jehož novým týmovým kolegou bude Australan Jack Doohan.