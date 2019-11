Gasly: Je to nejlepší den mého života

23letý Francouz začal svou druhou sezónu ve formuli 1 u Red Bullu, kde nahradil Daniela Ricciarda. Kvůli slabým výkonům, kdy bylo jeho maximem čtvrté místo, byl ale po dvanácti letošních závodech přeřazen zpět do juniorského týmu Toro Rosso.

Problémy řady jezdců z předních týmů Gaslymu v Brazílii nabídly šanci bojovat v toro rosso o nejlepší výsledek kariéry. Když pak v předposledním kole Lewis Hamilton zezadu narazil do Alexandera Albona, který u Red Bullu Gaslyho nahradil, dostal se Francouz na druhé místo.

„Je to nejlepší den mého života. Jako dítě sníte o formuli 1. Když k tomu dojde, je to nejlepší den vašeho života. Pak začnete snít o prvních stupních vítězů,“ řekl nadšený Gasly.

„Upřímně, nečekal jsem, že k tomu během druhé části sezóny po mém návratu do Toro Rosso dojde, ale stále jsem na sobě pracoval, snažil jsem se co nejvíce tlačit tým. Řekl jsem jim 'Dobře, musíme vytěžit maximum ze všech příležitostí, které do konce roku budeme mít'. A dnes nám to vyšlo,“ řekl.

Základ dobrému výsledku položil Gasly už sedmým místem v sobotní kvalifikaci. I po startu závodu se držel na sedmém místě za jezdci tří nejsilnějších týmů. Když ale po technickém problému odstoupil Valtteri Bottas z Mercedesu a po vzájemné kolizi se ze závodu vyřadili piloti Ferrari, přiblížil se Gasly stupňům vítězů.

„Po celý víkend jsem se ve voze cítil dobře a myslím, že jsme vůz dostali přesně tam, kam jsem chtěl. Řekl jsem si 'Dobře, když v závodě znovu skončíme jako nejlepší ze zbytku světa, bude to pro nás úžasné'. Celý závod jsme měli dobrou rychlost, kontroloval jsem náskok na jezdce za mnou, ale měli jsme dostatečný náskok,“ popsal.

„Mohl jsem celkem dost tlačit, a i na začátku závodu jsem viděl, že Albon a Charles (Leclerc) příliš neodjíždějí. Myslím, že auto fungovalo opravdu dobře.“

V juniorských formulových šampionátech Gasly obsazoval pozice na stupních vítězů často. Ve formuli 1 si však musel počkat až do 46. závodu.

„Je to něco, co chcete zažít, obzvlášť ve formuli 1. A být na druhé pozici mezi Maxem (Verstappenem) a Lewisem (Hamiltonem, který následně o třetí místo za kontakt s Albonem přišel, pozn. redakce) při mých prvních stupních vítězů ve F1 je pro mě zkrátka šílené, úžasné a velice emotivní.“

Tým Toro Rosso dnešním výsledkem získal třetí umístění na stupních vítězů v historii týmu po vítězství Sebastiana Vettela ve Velké ceně Itálie 2008 a letošním třetím místě Daniila Kvjata v Německu.

Foto: Getty Images / Charles Coates