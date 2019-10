Gasly je s GP Japonska spokojený. Ke konci měl ale problémy

Gasly dovezl vůz s motorem Honda v Japonsku na osmém místě. Ke konci závodu měl technické problémy a měl kontakt s Pérezem, který ale stewardi netrestali.

Gaslyho víkend nebyl jednoduchý. V případě na kvalifikaci a závod odjel jen 90 minut. Třetí trénink byl zrušený a v tom prvním půjčil vůz Jamamotovi.

V závěru závodu měl Gasly problém s pravým zadním zavěšením, což ovlivnilo výšku auta i opotřebení pneumatik.“

„Jsem dnes velmi spokojený!“ řekl Gasly. „Dnes ráno to začalo dobře, když jsem se dostal do Q3 a kvalifikoval jsem se na deváté místo.“

„Po tak krátké přípravě jsme to neočekávali. Většinu závodu jsem strávil na sedmém a osmém místě. Bylo to opravdu intenzivní, protože renault a racing point tlačili velmi tvrdě.“

„Uprostřed závodu jsme měli problém se zavěšením, což situaci ještě více zkomplikovalo. Posledních pár kol jsem se opravdu bál úplně všude. 130R vypadala v každém kole, jako kdybych ji projel s otevřeným DRS, takže to bylo opravdu těžké.“

„Jsem opravdu potěšena tím, že jsem získal body pro tým – zejména v Japonsku ... je to opravdu zvláštní! Můžeme být spokojeni s tímto dnem.“

