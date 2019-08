Gasly je rád, že je u své italské rodiny v Toro Rosso

„Letní přestávka je u konce a já jsem po zbytek sezóny zpět se svou italskou rodinou a jsem rád, že s Toro Rosso znovu spolupracuji,“ řekl Pierre Gasly.

„Musel jsem si pár týdnů odpočinout a trénovat, abych se připravil na devět nadcházejících závodů, abych mohl týmu poskytnout svůj nejlepší výkon.“

„Bylo hezké mít volno, abych se zamyslel nad první polovinou sezóny, ale teď se plně soustředím na zbytek sezóny.“

„Tento týden jsme byli zaneprázdnění přípravou na zbytek sezóny. Jel jsem do továrny, abych se setkal se svými inženýry a nechal si upravit sedačku, abych byl co nejpřipravenější na tento víkend.“

Gasly uvedl, že se do Spa těší. Je to jedna z jeho oblíbených tratí. „Je to trať, kterou si opravdu užívám a v minulosti jsem tam měl skvělé závody. Získal jsem tam první vítězství ve formulích – ve formuli 4 a v roce 2016 jsem vyhrál závod GP2.“

„Nyní se hlavní pozornost zaměřuje na to, abychom s Toro Rosso do konce sezóny dostali maximum z vozu. Budu se snažit, aby tým získal co nejvíce bodů a abych pomohl hájit naši pozici na Poháru konstruktérů.“

Foto: Toro Rosso