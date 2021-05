Gasly je nadšený šestým místem v monacké kvalifikaci

Gasly tak letos potřetí odstartuje ze třetí řady, když v Bahrajnu a Imole startoval pátý.

„S kvalifikací jsem velmi spokojen. Myslím, že jsme udělali to nejlepší, zatímco ostatní nezajeli nejlepší kolo. A kvalifikovat se na této pozici je obrovský úspěch,“ řekl šestý Gasly.

„Jsem velmi spokojen s prací, kterou odvedl tým. Poskytl mi silný vůz, když na tom záleželo. Myslím, že to bylo jedno z nejlepších kol celého víkendu a jsem rád, že se to sešlo v Q3. Vůz se tady chová o tolik jinak oproti jiným tratím, je to o hledání limitů a přibližování se co nejvíce bariérám.

„Zítra za sebou na startu budeme mít rychlé vozy, víme ale, jak obtížně se tady v Monaku předjíždí, musíme tedy zůstat soustředění a mít čistý závod. Myslím, že můžeme mířit na dobré body a skutečně doufám, že za všechnu práci, kterou tým odvádí, získáme velkou odměnu.“

Cunoda nepostoupil z Q1

První kvalifikaci v ulicích Monte Carla má za sebou Júki Cunoda. Japonský nováček nepostoupil z první části kvalifikace a obsadil šestnácté místo.

„Jelikož jsem v Monaku nikdy předtím nejel, je pro mě tento víkend náročný. Myslím ale, že moje kvalifikační kolo bylo celkem dobré a já měl smůlu, že jsem nepostoupil do Q2. Měli jsme v plánu jet tři rychlá kola, ale zvládl jsem jen dvě. Naše plány narušilo to, že jsem musel v průběhu kvalifikaci na převážení vozu. Během mého nejrychlejšího pokusu jsem se pak ve druhém sektoru dostal do provozu,“ řekl Cunoda.

„Musíme analyzovat všechna data a podívat se, kde ztrácím v porovnání s Pierrem. Pak se snad budu schopen zlepšit a bojovat s ním v Q3. Myslím, že se každý závod zlepšuji a se svým výkonem ve voze jsem spokojen.“