Gasly je dva body od zákazu startu v závodě

Aktuality

21:36 | Gasly dostal penalizaci 5 sekund za vytlačení Strolla ale nejspíše dostane také 2 trestné body a bude jen 1 bod od zákazu startu... a to až do května (či do zákazu).

19:43 | Nejen Verstappen.... podle Press Association chce Sky Sports bojkovat celý Red Bull. Vadí jim slova Teda Kravitze, který uvedl, že Lewis Hamilton byl „okraden“ o loňský titul.

13:04 | Ferrari to s Le Mans myslí vážně. Má dva vozy, jeden se soustředí na výkon, druhý na spolehlivost. Testuje se každé dva týdny ve Fioranu, Mugellu, Monze, Portimao. Chystá se i 36 hodin trvající zátěžová simulace.

9:08 | Speed trap (týmy): Haas (351,7 km/h), Williams (350,9 km/h), Red Bull (350,8 km/h), Mercedes (348,4 km/), AlphaTauri (348,3 km/h), Alfa Romeo (347,2 km/h), McLaren (347,0 km/h), Ferrari (346,8 km/h), Alpine (346,1 km/h), Aston Martin (344,6 km/h).