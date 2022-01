Gasly doufá, že AlphaTauri letos překvapí. Stát se může cokoliv, říká

Gasly by rád opět jezdil za Red Bull. Minimálně zatím se však musí spokojit s AlphaTauri. A s vývojem týmu je spokojený.

„Jsem nesmírně spokojený s postupem. Už v roce 2020 jsme měli skvělou sezónu a v roce 2021 jsme toho ukázali ještě více,“ řekl Gasly pro Auto Motor und Sport

V roce 2020 Gasly vyhrál, vloni byl nejlépe třetí. „Ale udělali jsme pokrok, pokud jde o konzistentnost. V kvalifikaci jsme byli 16krát v top 6. Myslím, že jsem třetí nejlepší za Maxem a Lewisem. Z auta jsme vytěžili opravdu maximum. Měli jsme pár velmi dobrých závodů. Pro mě je mnoho pozitivních věcí, které si s sebou vezmu. Loni jsme vytvořili silný tým.“

Gasly dlouhodobě věří, že bude mít šanci bojovat o více než jen stupně vítězů.

„Ve formuli 1 jsem proto, abych bojoval na vrcholu. To mě motivuje k neustálému zlepšování. Nebudu lhát. Takovou sezónu je těžké zvládnout. A když se pak srovnám s těmi, kteří dostali příležitost sedět v Red Bullu, je to zklamání. Podle čísel a výsledků jsem podal lepší výkon než kdokoli jiný z tohoto týmu. Ale nakonec se mi za to nedostane uznání a odměny. To se těžko akceptuje. Samozřejmě mě to zklamalo.“

„Vím, čeho chci v tomto sportu dosáhnout. Chci bojovat na vrcholu. To se nezměnilo,“ pokračuje Gasly.

„Nadále se snažím pracovat na maximum a věřím si. Doufám, že AlphaTauri bude stejně dobrá jako v loňské sezóně, a to i přes změnu předpisů.“

Gasly se nebojí, že by do konce kariéry zůstal v týmech ze středu pole. S AlphaTauri má smlouvu do roku 2023. „Ne, protože trh se změní. Mnoha jezdcům vyprší v roce 2023 smlouvy. Příležitosti budou. Všechno se ve formuli 1 děje velmi rychle. Existují příležitosti. Vím to. Uvidíme, až bude ten správný čas.“

Gasly věří, že letošní změna může být pro tým příležitostí. „V dokonalém světě to nejlepší, co můžeme udělat, je skončit druzí. Red Bull bude vždy před námi. Ale jen v případě, že nová auta všichni podělají. Stává se to v mých nejdivočejších snech, ale není to reálné. Vidíme to jako příležitost.“

„Každý začíná s prázdným listem papíru. Můžete najít něco, co ostatní ještě nenašli. To může potenciálně znamenat rozdíl. Na druhou stranu se s designem můžete vydat i špatným směrem. To by bylo nemilé překvapení. Připravuji se proto na všechny možné scénáře. Možná to půjde lépe než v loňské sezóně a budeme tam, kde je teď McLaren. Možná zůstaneme tam, kde jsme a možná budeme bojovat, abychom se vůbec dostali do top 10. Nebo ještě hůř.“

Na sezónu 2022 se Gasly těší. „Jsem nadšený, protože je to příležitost. Pro tým i pro mě.“

„Zároveň by bylo naivní říkat, že je to příležitost jen pro nás. Každý může udělat velký krok vpřed. Jsem si toho vědom. Vím, že se může stát cokoli. V dobrém i ve zlém.“

„Z toho, co jsem zatím viděl z auta, mám pozitivní pocit. Těším se na testy v Barceloně. Doufejme, že nás čeká překvapení jako tehdy u Brawn GP.“