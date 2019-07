Gasly dostane Verstappenovo nastavení. Chybí mu sebekritika, říká Marko

Po devíti závodech má Red Bull na kontě 169 bodů. Z toho však 75 % získal Max Verstappen. Vloni měl ve stejné fázi sezóny Red Bull dokonce 189 bodů, které však byly rovnoměrně rozdělené: 49 % získal Verstappen, 51 % Daniel Ricciardo.

V kvalifikaci je situace podobná. Je to 8:1 pro Verstappena. Nebýt červených vlajek v Kanadě, bylo by to zřejmě 9:0.

Helmut Marko pro Motorsport Total uvedl, že v Rakousku Red Bull na obrubnících poškodil několik předních křídel, takže Gasly jezdil nakonec se starou verzí a Verstappen s novou.

„Ale nevysvětluje to ztrátu, kterou měl,“ říká Marko. Na krátkém Red Bull Ringu ztrácel 8 desetin. V závodě to pak bylo kolo.

Podle Marka to bylo na čistém vzduchu relativně dobré. „Problém bylo předjíždění. Zasekl se za Räikkönenem a dokonce za Norrisem.“

Chyby hledá všude, jen ne u sebe

Gasly má také mladého a nezkušeného inženýra, což situaci opět moc nepomůže. Podle Marka mu však chybí také sebekritika.

„Gasly musí nyní podávat dobré výkony. Chybu hledá vždy v autě, v šasi. Podívali jsme se na to a nic tam nebylo.“ Red Bull po GP Francie továrně v Milton Keynes vůz rozebral a zase složil. Nic nenašel.

„Cílem je ho podpořit, jak to jen půjde. Na začátku dostane Maxovo nastavení, protože on je zkušenější a má zkušenější tým inženýrů. S tímto nastavením si může hrát, aby vyhovovalo jeho jízdnímu stylu. Ale nemůže se od něj příliš vzdálit. Předtím experimentoval a skákal od jednoho extrému k druhému.“

„Šlo to špatně od samotného začátku – se dvěma nehodami v Barceloně. Znejistěl.“ Podle Marka měl pak Gasly dobré závody v Bahrajnu a v Monte Carlu. „Když jezdí na čistém vzduchu, jsou jeho časy na kolo rychlé, ale celkový balíček není dobrý.“

Marko i Horner zatím říkají, že Gasly má jejich podporu a jeho výměna není na pořadu dne.

Foto: Getty Images / Peter Fox