Gasly do Alpine? Podle Marka nemá výstupní klauzuli

Fernando Alonso nedávno řekl, že každý tým, který má jednu nepotvrzenou sedačku, představuje možnost. Nakonec podepsal s Astonem Martin.

Existuje ale také opačná situace. Každý jezdec, který nemá smlouvu, může být pro Alpine možností – v některých případech reálnější, v jiných méně. Týká se to Latifiho, Schumachera, Čoua a teoreticky také Cunody.

Objevily se však také úvahy, že by do Alpine mohl zamířit Pierre Gasly. Dva Francouzi u Alpine by byl zajímavý tah.

Gasly má smlouvu s AlphaTauri a nedávno byl formálně potvrzen pro příští rok. Týmu se však nedaří, je na osmém místě a proto se objevily další spekulace, podle kterých má Gasly výstupní klauzuli – jezdci to umožňuje odejít z týmu, pokud ten je například v určitou fázi sezóny na určitém místě v šampionátu.

Helmut Marko však podobné úvahy odmítl. „Žádná výstupní klauzule pro Gaslyho neexistuje,“ řekl Marko pro německý Sport 1. „Žádná nebyla před letní přestávkou a nebude ani po ní.“

„Pro Red Bull nemá smysl Pierra propouštět. Pokud některý z jezdců Red Bullu vypadne, není žádný jiný adekvátní jezdec, který by ho mohl nahradit. To dokáže jen Gasly.“