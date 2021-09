Gasly: Čtvrté místo je pro AlphaTauri takové malé vítězství

Pilot týmu AlphaTauri dojel pod stupni vítězů za vítězným Maxem Verstappenem z Red Bullu a dvěma jezdci Mercedesu Lewisem Hamiltonem a Valtterim Bottasem.

„Čtvrté místo je pro nás jako AlphaTauri takové malé vítězství. Dojeli jsme před oběma Ferrari, oběma McLareny a hned za třemi vozy z top týmů. Byl to skvělý výkon, silná kvalifikace, velmi dobrý start, velmi dobrá závodní rychlost po celý závod a skvělý víkend,“ zhodnotil Francouz.

Poté, co absolvoval svou zastávku, si Gasly rychle poradil po vnější stopě v první zatáčce s Fernandem Alonsem, kterého zastávka teprve čekala. Gasly vysvětlil, že se před Španěla musel rychle dostat, aby si pohlídal pozici před Charlesem Leclercem.

„Věděl jsem, že nemohu čekat a ztrácet čas, protože Charles zůstal na trati déle. Nechtěl jsem, aby mě předjel pozdější zastávkou. Zároveň jsem věděl, že Fernando bojující s námi v šampionátu mi znepříjemní život,“ řekl Gasly.

„V minulém kole jsem ale byl v první zatáčce velmi silný. Viděl jsem, že jsem získal spoustu času a téměř jsem něco zkusil, aniž bych to chtěl. V dalším kole jsem byl daleko a překvapil jsem ho. Myslím, že nečekal, že tam pojedu vnějškem. Tak jsem si jen řekl, že to zkusím a pokusím se ho překvapit a bylo to dobré. Je to těžký soupeř a nemohl bych na něj přijít jen s normálním předjetím po vnitřní stopě, protože by se bránil.

„Poslední tři závody jsme dojeli na pátém, šestém a čtvrtém místě, jsme tedy ve velmi dobré formě a doufám, že v tom budeme pokračovat,“ dodává Gasly, který se příští týden vrátí do Monzy, kde minulý rok získal své první vítězství ve F1.