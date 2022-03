Gasly: Chci vítězit a potřebuji auto, které mi to umožní

Kontrakt Pierra Gaslyho u AlphaTauri vyprší po sezoně 2023. Šestadvacetiletý Francouz proto bude brzy řešit svoji budoucnost.

Není tajemstvím, že Gasly touží po návratu do Red Bullu, ze kterého byl odejit v průběhu sezony 2019. Tehdy se těžce sžíval s vozem RB15 a poměrně výrazně zaostával za stájovým kolegou Maxem Verstappenem.

Následný přesun do AlphaTauri mu prospěl. Novou fázi své kariéry Gasly okořenil předloňským vítězstvím v italské Grand Prix.

Pro Francouzovu budoucnost bude budoucí kontrakt platný od roku 2024 klíčový.

„Říkal mi to Helmut (Marko) a není na tom nic tajného, že moje smlouva platí ještě na příští rok. A to bude ta chvíle, kdy se buď dostanu zpět do Red Bullu, nebo ne,“ rozpovídal se Gasly o své budoucnosti pro motorsport.com.

„Co se bude dít pak? Je ještě příliš brzy na to, abych o tom mluvil. Teď se soustředím na to, abych teď odváděl co nejlepší práci. Pochopitelně ale chci být v rychlém voze, abych mohl bojovat o vítězství. Na ničem jiném nezáleží.“

„Ve formuli 1 chci vítězit, a proto potřebuji auto, které mi to umožní. Až přijde správná chvíle, budu o tom s Helmutem mluvit.“

Kromě své budoucnosti se Gasly soustředí i na nadcházející sezonu. Věří, že jeho AlphaTauri může být silné.

„Řekl bych, že máme důvěru v naše schopnosti a v to, že z našeho auta dokážeme vytěžit maximum. Máme dobrý tým inženýrů.“

„Pracujeme velmi efektivně, což jsme dokázali už minulý rok. Věříme si.“

„Co se týče samotného auta, nyní máme celou řadu otazníků, protože je úplně nové. Snažíme se ho nyní co nejvíce pochopit tak, abychom maximalizovali jeho výkon. Až do Bahrajnu se nedozvíme, jak na tom v porovnání s ostatními jsme.“