Gasly chce využít událostmi nabitý závod k dobrému výsledku

Ačkoliv Gasly nebyl spokojen s dosavadním průběhem víkendu, ve všech třech trénincích byl mezi deseti nejrychlejšími jezdci. V Q3 pak za nejrychlejším Verstappenem zaostal o 593 tisícin sekundy.

„Bylo to pro nás opravdu dobré odpoledne, po včerejšku to s námi nevypadalo dobře. Ani dnes ráno to nebylo ideální. V kvalifikaci byl ale z nějakého důvodu vůz skvělý. Dokázali jsme najít nějaký čas a je neuvěřitelné, ale samozřejmě i velmi dobré kvalifikovat se před obě ferrari,“ řekl Gasly.

Jezdcům se okruh Zandvoort, kde se velká cena formule 1 jela naposledy v roce 1985, líbí. Okruh prošel před návratem úpravami, došlo například k většímu klopení některých zatáček. Gasly popsal třetí zatáčku Hugenholtzbocht, ve které jezdci voli netypickou závodní stopu.

„Když do ní najíždíte, máte vždy pocit, že nezatočíte vůz. Zdá se vám, že kloužete v tobogánu, uprostřed zatáčky dostanete grip a pak můžete jít na plyn. Vůz pak zatočí sám. Je to opravdu hezké, nikdy jsem s vozem formule 1 nic podobného nezažil.“

Gasly věří, že vzhledem k obtížnému předjíždění dokáže udržet svou pozici před jezdci Ferrari.

„Pokud budeme mít dobrý start, věřím, že si to udržím. Víme, jak obtížně se tu předjíždí. Kvalifikace proto byla nejdůležitější. Mohou se stát různé věci, a my se jich pokusíme využít. Myslím, že budeme mít skvělý závod. Nebude to snadné, 72 kol, stane se spousta věcí a hodně jezdců bude mimo trať. Myslím, že to bude vzrušující.“