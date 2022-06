Gasly chápe, proč Red Bull prodloužil smlouvu s Pérezem

„Pro mě je to logické,“ řekl Gasly o prodloužení smlouvy s Pérezem. „Není to tak, že by mě to překvapilo, protože jsem velmi objektivní člověk. A na základě toho, co očekávají od druhého jezdce, splňuje všechny požadavky.“

„Má za sebou úžasnou sezónu. V letošní sezoně předvádí velmi dobré výkony. Je rychlý, má určitou finanční podporu, dobré zkušenosti a do týmu se hodí. Pro mě to vůbec nebylo překvapení.“

„Na druhou stranu to samozřejmě má dopad na mou kariéru,“ připustil Gasly. Ten se dlouhodobě netají s tím, že u AlphaTauri je spokojený (i když letos asi méně než vloni), ale chtěl by do lepšího týmu, kde by měl šanci bojovat o vítězství.

„To je to, o čem v tuto chvíli s Helmutem diskutujeme, abychom samozřejmě našli to, co je pro nás všechny nejlepší, a jak budeme pokračovat dál.“

Gaslymu končí smlouva v příštím roce. Na dotaz, zda bude mít silnou pozici na trhu, reagoval: „Nevím, zda se tomu dá říkat silná pozice. Ale v tuto chvíli určitě po roce 2023 zvažuji všechny možnosti, protože po tomto datu nemám nic jiného.“

„Zatím je to tak, že uvidíme. Jsou to věci, které musíme probrat s Helmutem. Samozřejmě si mě chtějí nechat a chtějí mě udržet v programu. Ale jak říkám, musíme zjistit, jak to udělat, aby to fungovalo.“