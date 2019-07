Gasly byl v Silverstonu jiným jezdcem, říká Horner

Vedení Red Bullu před závodem v Silverstonu říkalo, že Gaslyho nadále plně podporuje, ale že potřebuje restart. Helmut Marko také uvedl, že Gasly dostane Verstappenovo nastavení, které si může jen drobně vyladit. Dříve totiž skákal z jednoho extrému do druhého.

V Silverstone zažil Gasly dobrý víkend. Už v trénincích byl rychlý, jeden dokonce vyhrál. V závodě pak dojel po kolizi mezi Vettelem a Verstappenem na čtvrtém místě.

„Myslím, že Pierre po celý víkend odváděl velmi dobrou práci,“ řekl Christian Horner.

„Rakousko pro něj bylo těžkým víkendem. Myslím, že poté, co přijel do Silverstonu, se zaměřil na to, co dělá, neznepokojoval se tím, co dělá jeho týmový kolega a vrací se k základům.“

„Celý víkend byl jako jiný jezdec. Od prvního tréninku byl konkurenceschopný. Stavěl na tom ve druhém tréninku a ve všech třech částech kvalifikace byl konkurenceschopný.“

Gasly se nakonec kvalifikoval na pátém místě před Vettelem, ale se ztrátou více než 3 desetin na týmového kolegu.

„V závodě brzy předjel Vettela a tvrdě závodil s Leclercem. Myslím, že jel velmi dobře.“

Gasly uvedl, že je od přírody optimista a vždy věřil, že když si vše sedne dohromady, bude to lepší.

„Jsem rád, že se o víkendu věci sešly dohromady,“ řekl Gasly. „Myslím, že na to musíme i nadále tlačit tímto směrem a můžeme získat ještě více. “

