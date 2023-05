Gasly byl po VC Monaka zklamán tím, že mu tým těsně před deštěm nasadil druhou sadu pneumatik do sucha

Podle Pierra Gaslyho měl v jeho případě tým Alpine vyčkat s první zastávkou a po začátku deště rovnou přejít na pneumatiky do přechodných podmínek.

Fernando Alonso nebyl v neděli v Monaku jediným závodníkem, který během závodu „zbytečně“ přezul na druhou sadu pneumatik do sucha krátce předtím, než začalo pršet. Podobný osud potkal i Pierra Gaslyho, který poprvé zastavil jen sedm kol před velkým příchodem dešťových kapek.

Francouz byl po závodě toho názoru, že byl v situaci, kdy se už vyplatilo počkat na déšť a rovnou přezout z první sady pneumatik na obutí do přechodných podmínek. Jezdec týmu Alpine by tím ušetřil jednu zastávku v boxech, tedy nějakých 20 sekund závodního času.

„Musím říct, že jsem za tým opravdu šťastný,“ odpověděl Gasly na otázku Autosportu, jaké má dojmy ze závodu v Monaku. „Byl to pro nás fantastický víkend s pódiem, gratuluji týmu i Estebanovi (Oconovi, týmovému kolegovi, pozn. red.),“ nechal se slyšet Francouz a promluvil i o své strategii.

„Musím ale říct, že jsem ze svého závodu zklamaný a zmatený. Jel jsem na třetím místě a věděli jsme, že začne pršet. Byl jsem proto v ideální pozici, abych zůstal na dráze. Volal jsem do vysílačky, že chci zůstat dlouho na trati a pak těžit ze změny podmínek,“ přiblížil Gasly.

„Je třeba vyhodnotit, proč jsme zajeli do boxů, protože na stole bylo třetí a čtvrté místo pro tým, což by znamenalo o pár bodů více. Nechci ale příliš sdílet frustraci, protože i tak to byl pro celý tým krásný den s pódiem. Máme ale pár věcí, které musíme pro příště zlepšit,“ dodal závodník, který barvy týmu Alpine hájí prvním rokem.