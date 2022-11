Gasly by za nic nevyměnil svůj čas strávený v Red Bullu

Pierre Gasly odchází ve formuli 1 z týmu AlphaTauri do Alpine. Na svém působení v týmech Red Bullu by přitom podle svých slov nic neměnil.

Gasly byl členem juniorského týmu Red Bullu od roku 2014, kdy závodil ve formuli Renault 3.5. Minulý víkend ve Velké ceně Abú Dhabí absolvoval svůj poslední závod za tým AlphaTauri patřící Red Bullu. Od příští sezóny bude Francouz působit ve francouzském týmu Alpine, kde bude jeho týmovým kolegou krajan Esteban Ocon.

26letý Gasly odjel v barvách AlphaTauri (dříve Toro Rosso) 96 velkých cen a v první polovině sezóny 2019 dalších 12 závodů za Red Bull, než byl během letní přestávky pro neuspokojivé výkony přeřazen zpět do Toro Rosso.

„Myslím, že to na mě ještě nedolehlo,“ řekl Gasly ke svému konci v organizaci Red Bull. „Posledních pět let jsem oblékal stejné oblečení. Nosil jsem stejné barvy a pracoval se stejnými lidmi, chodil na simulátor. Po tak dlouhé době je to více než jen pracovní vztah. Znám většinu dětí kluků, jejich manželky, vím, kde žijí. Sdílíme hodně osobních věcí,“ popisuje Gasly vztah s členy týmu.

Gasly se ve F1 poprvé objevil na konci sezóny 2017, kdy ve Velké ceně Malajsie nahradil Daniila Kvjata. Po ztrátě sedačky u Red Bullu vyhrál v září 2020 Velkou cenu Itálie a získal pro tým první vítězství od triumfu Sebastiana Vettela v roce 2008 na stejné trati. Tyto dva závody považuje za nejdůležitější.

„Na prvním místě je samozřejmě vítězství. Řekl bych také můj první závod v Malajsii. První bude jen jeden a tohle bylo velmi, velmi výjimečné, protože jsem to nečekal.

„Stále si vzpomínám, jak mi volá Helmut (Marko, sportovní poradce Red Bullu): 'Tento víkend nebudeš rezervním jezdcem, ale budeš závodit pro Toro Rosso'. Skákal jsem po své posteli v Malajsii. Bůh ví, ve kterém hotelu jsem byl, pro ně to ale nebylo tak skvělé! Byla to ale velmi jedinečná vzpomínka.“

Působení v organizaci Red Bullu posledních osm let bylo podle Gaslyho důležité pro jeho vývoj jako jezdce.

„Moje období v Red Bullu bylo rovněž velmi užitečné pro pochopení toho, co jako jezdec potřebuji. Teď vím, že mám mnohem jasnější představy o tom, co jako jezdec chci.

„Přišel jsem sem velmi svěží bez jasného myšlení a vědomí, jaký jsem jezdec a co potřebuji. Teď už to vím. Znám svůj jezdecký styl a vím, jak nejlépe fungovat. Myslím, že jsem se za posledních pět let hodně naučil, vždy si ale rozhodně spojím dobré výsledky s těmi nejlepšími vzpomínkami.“

Gasly podle svých slov také nelituje toho, že nikdy nedostal druhou šanci v primárním týmu Red Bullu.

„Vůbec ne. Tohle byla moje kariéra a můj příběh s Red Bullem. Opravdu věřím, že cokoliv se mělo stát, stalo se a má to tak být. Hodně jsem se naučil, jsem v mnohem silnější pozici a jsem i mnohem silnější jezdec. Jen díky zkušenostem jsem dnes tím, kým jsem. Hodně jsem vyrostl, ať už na trati nebo mimo ni. Když se mě zeptáte, nikdy bych to za nic nevyměnil.

„Teď je mi 26 let a každý rok jsem lepší, jako dobré červené víno. Nevím, kde se to zastaví, ale vím, že se neustále zlepšuji a vím, že to nejlepší teprve přijde. Takže jsem opravdu vděčný za to, co se stalo.“