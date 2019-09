Gabriela Jílková se popere o sedačku ve W Series

W Series se chystá na svůj druhý ročník, který proběhne v příštím roce. Do druhé sezóny automaticky postoupilo prvních 12 účastnic letošního ročníku.

O obsazení osmi zbývajících míst se rozhodne při testech v Almeríi od 16. září. Během tří dnů čekají kandidátky jízdy na simulátoru i ve voze Tatuus T-318. Na okruhu budou také Beitske Visser a Miki Kojama, které stanoví referenční čas.

Mezi 14 kandidátkami na sedačku v ženské sérii je také Češka Gabriela Jílková. Není to poprvé, co se o sedačku uchází Češka. V prvním ročníku se o to pokoušela Veronika Cichá, která se ale nakonec do užšího výběru nedostala.

Ve druhém ročníku W Series budou závodnice bojovat nejen o finanční bonusy, ale nově také o body pro superlicenci.

Kandidátky

Abbie Eaton, Velká Británie Abbie Munro, Velká Británie Anna Inotsume, Japonsko Ayla Agren, Norsko Belen Garcia, Španělsko Bruna Tomaselli, Brazílie Cheslea Herbert, Nový Zéland Courtney Crone, USA Gabriela Jílková, Česká republika Hannah Grisham, USA Irina Sidorková, Rusko Katherine Legge, Velká Británie Michelle Gatting, Dánsko Nerea Marti, Španělsko

Foto: Facebook QuickGabi