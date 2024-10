Gabriela Jílková bude znovu testovat formuli E od Porsche!

Talentovaná česká závodnice se po roce opět dočká testování monopostu pro elektrické mistrovství světa formule E. Jílkovou do testů znovu nasadí německá stáj Porsche.

Elektrický šampionát letos v rámci příprav na novou sezonu uspořádá i oficiální testy čistě pro závodnice. Ty se uskuteční na okruhu Ricarda Torma ve Valencii 7. listopadu a účastnit se jich bude i Gabriela Jílková. Češka tak stále prohlubuje svůj vztah se značkou Porsche, pro kterou pracuje na několika úrovních. Účastní se na příklad i různých akcí pro klienty, na jedné takové se už objevila po boku vítěze 24 hodin Le Mans Andreho Lotterera. Do formule E německé automobilky usedne téměř přesně po roce.

„Je pro mě velkou ctí, že znovu dostanu šanci usednout do kokpitu monopostu Porsche 99X Electric stáje TAG Heuer Porsche Formula E Team. Jsem vděčná za možnost zúčastnit se vůbec prvních čistě ženských testů ve Valencii. Těším se na to, že se znovu setkám s celým týmem a pochopitelně do toho dám všechno,“ uvedla Jílková na své oficiální facebookové stránce.

Sympatická Češka si vyzkouší aktuální verzi monopostu specifikace GEN3 Evo, který pro ni připraví tým aktuálního mistra světa. Právě se značkou Porsche totiž vyhrál v poslední sezoně jezdecký titul expilot F1 a historicky nejmladší šampion DTM Pascal Wehrlein. V pořadí týmů skončilo Porsche druhé za Jaguarem, stejnou příčku získalo za britskou konkurencí i v konečném pořadí výrobců pohonných jednotek.

Jílková při testování ve Valencii dostane šanci navázat na loňský rok, kdy zde tovární elektrické Porsche testovala poprvé. Tehdy česká jezdkyně s formulí E absolvovala 43 kol, tedy 152 km. Najet ale mohla i více nebýt požáru v paddocku, který nemálo ovlivnil celý program loňských testů.

Sama Jílková letos na podzim závodí v Indii, kam se vrací pravidelně. Její hlavní závodní náplní jsou ale aktuálně šampionáty pro vozy GT4. Letos jsme ji mohli sledovat v sérii GT4 European Series, kde se v osmi závodech ve třídě Pro-Am jednou dostala na pódium s vozem Toyota Supra GT4. V tomto seriálu sdílejí kokpit vozu vždy dvojčlenné posádky.