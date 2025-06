Frustrace v Maranellu. Spekuluje se o budoucnosti obou jezdců i šéfa týmu

Pravidla se letos neměnila. Týmy ale přebudovaly své vozy pro poslední rok současných pravidel. V Maranellu věřili, že udělají poslední krok – co krok... ale spíše krůček a budou v boji o titul. Největším problémem mělo být ukočírování dvou těžkých vah. Leclerc chce první titul, Hamilton ten osmý.

Ale vše se proměnilo v prach. Ferrari sice je aktuálně druhé v šampionátu, ale za to mohou spíše soupeři. Mercedesu nevyšly poslední závody a Red Bull jezdí fakticky s jedním vozem. Ani dvě pódia v řadě nic nezměnila na atmosféře plné zklamání...

V Itálii je Ferrari něco jako národní poklad, a tak se už čile spekuluje. Nelze prý vyloučit konec Freda Vasseura. Nedávno se objevily spekulace, že se Ferrari snažilo získat Christiana Hornera.

O víkendu se jede závod v Kanadě, ale Ferrari bude společně s pěti dalšími automobilkami z F1 bojovat také v Le Mans, kde patří mezi favority – vyhrálo předešlé dva ročníky a je lídrem šampionátu. Možnou náhradou Vasseura může být šéf projektu ve WEC Antonello Coletta. Není to poprvé, co je spojován s nejvyšší pozicí v týmu F1, ale v minulosti přechod z vytrvalostních závodů do královny motorsprotu odmítal – a to i s argumentem, že jde o dva rozdílné světy, což je pravda. Více než kdy jindy zde platí, že je lepší vrabec v hrsti než holub na střeše. Ve WEC se Ferari daří hned od začátku, ale uspěl by Colletta také ve F1? Pokud ne, tak by nejspíše jeho další kroky vedly pryč z Maranella.

Crash.net odpoledne přinesl informace, že Ferrari popřelo, že by byla ve hře výměna Vasseura za Collettu.

Odchod Leclerca?

Vasseur ale není jediný, kdo může brány Ferrari opustit. Lewis Hamilton je stále více frustrovaný. O jeho předčasném konci u Ferrari se ale zatím nemluví.

Podle Corriere della Sera by však mohl dát rudým předčasné sbohem Charles Leclerc. Situace zatím zřejmě není kritická, ale Monačan má prověřovat i možnosti mimo Ferrari. Pokud je to pravda, pak to určitě nedělá kvůli tlaku na Ferrari při jednání o nové smlouvě –s Ferrari má kontrakt do roku 2029.

Leclerc jezdí za Ferrari už sedmou sezónu. V brzké době se posune před Felipeho Massu v počtu odjetých závodů za Scuderii. Zatím ale získal jen osm vítězství, což je počet, kterého možná Oscar Piastri dosáhne už tuto neděli a to získal první vítězství teprve vloni.

Kam by mohl Leclerc zamířit? Corriere della Sera spekuluje o Astonu Martin, kde je Adrian Newey, ale to by byl samozřejmě krok do velkého neznáma. Druhou možností je Mercedes, o kterém se spekuluje, že bude mít příští rok nejlepší pohonnou jednotku. George Russell zatím neprodloužil smlouvu. Mohl by ho nahradit Leclerc? Zatím k tomu není příliš velký důvod.