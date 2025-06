From zero to hero. Alex Dunne zazářil v prvním tréninku pro McLaren

Týmy musí celkem čtyři tréninky v sezóně věnovat jezdcům, kteří odjeli maximálně dva závody ve F1. Obvykle jde samozřejmě o juniorské jezdce. Alex Dunne v Rakousku poprvé usedl do letošního vozu McLarenu. A nebylo to vůbec špatné. Měl čistý trénink, ve kterém obsadil čtvrté místo – hned za Oscarem Piastrim, na něhož ztratil jen 0,069 sekundy.

Jedna vlaštovka jaro nedělá, ale první dojem je důležitý a samozřejmě je lepší mít dobrý trénink než špatný.

„Chci vám moc poděkovat, splnili jste sen malého chlapce. Tohle je rozhodně nejlepší den mého života,“ řekl Dunne do týmového rádia po skončení tréninku.

„Děkuji všem, že mi to dovolili, a děkuji také Landovi, že mi svěřil své auto. Moc to pro mě znamená.“

From zero to hero

Dunne má s trochou nadsázky pro účast v FP1 tu nejvyšší možnou kvalifikaci – je totiž vedoucím jezdcem šampionátu F2, i když to se může už dnes změnit, protože jeho náskok není velký.

Ve své debutové sezóně si už stihl připsat dvě vítězství v Bahrajnu a v Imole a kromě toho přidal i další dvě pódiová umístění.

To ale neznamená, že jeho letošní sezóna je procházka růžovým sadem. Irský závodník už poznal i stinné stránky vrcholového motorsportu. V Monaku v první zatáčce kolidoval s Victorem Martinsem a způsobil hromadnou nehodu.

„Po Monaku jsem dostal spoustu zpráv. Normálně nejsem člověk, který čte tyhle věci a rozčiluje se nad nimi,“ řekl Dunne, kterého cituje Sky Sports.

„Ale myslím, že asi hodinu po závodě jsem si smazal sociální sítě z telefonu, protože jsem nikdy v životě nedostal tak špatné zprávy. Upřímně řečeno, hodně z toho, co jsem dostal, bylo opravdu zlé a dost znepokojující.“

Dunne si pak trochu spravil chuť ve Španělsku, kde ve sprintu postoupil z 19. místa na druhé a v hlavním závodě skončil pátý. Získal tak další slušné body i zkušenosti.

První trénink v Rakousku

McLaren mu na začátku tréninku nasadil měřící zařízení aero rake, kterým se sleduje proudění vzduchu okolo vozu. Následně jezdil na tvrdé směsi. Ke konci ale dostal měkké pneumatiky a šanci zajet rychlé kolo.

„Nebylo to špatné kolo. Nebyly to ani nové měkké pneumatiky, takže si z toho můžeme vzít spoustu pozitiv,“ řekl pro Sky Sports. „Samozřejmě, že kdybych znovu sedl do auta, byl bych rychlejší a rychlejší. Kolo jsem dal dohromady docela dobře a využil jsem to, co jsem se naučil v tréninku, abych maximalizoval to, co jsem se potřeboval naučit. Tým mi s přípravou na obrovským způsobem pomáhal, takže mi to hodně usnadnil.“

„Bez ohledu na výkon a tempo na konci jsem především rád, že to byl čistý trénink. Nedošlo k žádným problémům, nikomu jsem nepřekážel.“

„Všechny věci, které jsme potřebovali na začátku otestovat, šly hladce a podle plánu. Po této stránce jsem byl velmi spokojený.“

„Myslím, že musíme být trochu opatrní při pohledu na časy na kolo, protože ten jeho přišel později ve stintu, kdy už měl málo paliva,“ řekl šéf McLarenu Andrea Stella, který současně jeho trénink označil za „povzbudivý a působivý“.

Mohli bychom irského pilota vidět příští rok ve F1? Uvidíme, jak se bude dále dařit ve Formuli 2 a možná také v dalších trénincích. Jedno je ale jisté – u McLarenu příští rok volno nebude.

Karun Čandhok na Sky Sports už spekuloval, že pokud by byl ve vedení McLarenu, domluvil by se s Cadillacem a irského mladíka jim půjčil.