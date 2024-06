From hero to zero. Podle Vasseura je to v dnešní F1 normální

Podle Frédérica Vasseura jsou momenty „from hero to zero“ v současné F1 běžné a musíme si na ně zvyknout.

„Boj je nyní tak těsný, že se mezi jedním a druhým závodním víkendem dostanete z prvního místa na osmé. Nebo z osmého na první,“ řekl Vasseur pro podcast James Allen on F1.

„Red Bull se v Monaku trápil a v Kanadě se vrátil zpět. Došlo k tomu z jednoho víkendu na druhý.“

Podle Vasseura hrají roli vylepšení vozu, layout tratě, směs pneumatik nebo povětrnostní podmínky. To vše míchá pořadím.

„Musíme se smířit s tím, že to tak bude a získat dobré body, když nejsme v dobré formě. A právě to se nám v Kanadě nepovedlo, protože to byl náročný víkend. Nezískali jsme body, ale musíme si udržet tuto dynamiku a tento přístup a nebýt příliš emotivní.“



Foto: Getty Images / Clive Rose

Vasseur pohovořil i o tom, jak přistupuje k řízení Ferrari. „Nejdůležitější je přesvědčit všechny ve firmě, že všichni jsou tím, kdo dělá rozdíl. Každý jednotlivý člen týmu bude muset přispět k výkonu. Nejde jen o hlavního inženýra, ale o všechny. Ve výrobě lze vyrábět o něco rychleji, lehčeji, levněji nebo méně nákladně. A tohle platí pro všechny.“

„Pokud budeme všichni tlačit stejným směrem s takovým pozitivním přístupem, bude to fungovat.“

Nových pravidel se nebojí

K Red Bullu se letos přiblížily týmy Ferrari a McLaren a možná také Mercedes. V příštím roce by to mohlo být ještě těsnější. Pak ale přijdou nová pravidla, nové pohonné jednotky a nové vozy a vše může být jinak. Vasseur řekl, že to není něco, co by ho enormně znepokojovalo.

„Nemusíme se bát. Je pravda, že při současných předpisech dochází k určitému sbližování výkonů. A po třech nebo čtyřech letech máme pocit, že tři, čtyři, někdy i pět týmů by mohlo získat pole position.“

„To je skvělý pocit pro šampionát a dokonce i pro nás jako soutěžící. Někam jedete a nevíte, jestli budete první nebo desátí. Ať mě nechápete špatně, já mám raději první místo, ale co se týče konkurence, je to skvělý pocit.“

„Je to díky stabilitě předpisů a omezení nákladů. Pokud otevřete novou regulaci, vždy máte riziko, že někdo může mít velkou technickou výhodu. Ale to je spíše z pohledu fanoušků. Jako inženýr si myslím, že je to obrovská příležitost k tomu něco vytvořit a vyvinout. Pro tým je to dobrý pocit, že musíte začít od nuly a spustit nový projekt.“