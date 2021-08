Fraška, která se už nesmí opakovat. Týmy chtějí po Belgii změnu pravidel

Týmům nevadí, že se nezávodilo. Podmínky na trati byly takové, jaké byly. Nešlo jen o déšť a množství vody, ale také o viditelnost. Jezdci si stěžovali, že nic nevidí. Dokonce měli problém vidět červené světlo na voze před sebou. Jak to vypadalo na trati, můžete vidět na videu níže z vozu Carlose Sainze.

Vadí ale to, co se dělo poté. FIA rozdala poloviční body, i když se reálně nezávodilo ani jedno kolo, ba dokonce ani jeden metr. Vozy odjely jen tři kola za safety carem. Podle výsledků dokonce trval závod pouhé jedno kolo. Lewis Hamilton to označil za frašku.

Podle Autosportu chtějí týmy otevřít debatu o změnách pravidel. Výsledky závodů by měly být vyhlašovány až po určitém počtu řádných závodních kol, případně by existoval postup pro odklad závodu na další den.

Zak Brown, který prohlásil, že není „správné“, aby bylo několik kol za safety carem prohlášeno za závod. Zrovna McLaren je přitom týmem, který na nedělní situaci vydělal, takže by si nemusel stěžovat. Před „závodem“ měli McLaren a Ferrari stejný počet bodů. Za Belgii získal McLaren 6 bodů a Ferrari 2,5.

„Pravidla říkají, že po odjetí několika kol se to může nazývat závodem. Myslím, že je třeba to přehodnotit,“ uvedl Brown.

„Nemyslím si, že existuje někdo, kdo by tvrdil, že počasí bylo bezpečné pro závodění, ale potřebujeme jako sport lepší řešení, když taková situace nastane. Výsledkem by neměl být závod o třech kolech za safety carem.“

Podle Browna se postupovalo podle pravidel, ale F1 by se měla podle něj poučit a najít řešení pro případ, že se bude situace opakovat. Brown mluvil o možnosti jet závod další den.

„Nemyslím si, že by někdo řekl, že je správné to nazývat závodem, takže na tom budeme pracovat a doufat, že se něco takového nebude opakovat.“

„FIA spolupracuje se všemi deseti týmy a F1 na vývoji pravidel. Projdeme všechny různé scénáře a uvidíme, co si všichni myslí.“