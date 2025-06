„Franz Hermann“ opět vyrazil na závodní dráhu. Tentokrát usedl do vozu Aston Martin ve Spa

Zatímco většina jezdců formule 1 po nedělní Velké ceně Kanady zamířila do New Yorku, kde se v pondělí večer místního času zúčastnila slavnostní premiéry nového filmu F1, Max Verstappen se vydal rovnou zpět do Evropy.

Podle svých slov proto, aby mohl být se svou rodinou. Jak se ale ukázalo, měl minimálně ještě jeden důvod – už v úterý se totiž objevil na legendárním okruhu Spa-Francorchamps, kde testoval s vozem Aston Martin Vantage GT3.

Nešlo přitom o první takovou akci. Už v květnu si Verstappen vyzkoušel jízdu na tzv. Severní smyčce okruhu Nürburgring, kde usedl do závodního speciálu Ferrari 296 GT3, a to v utajení pod jménem Franz Hermann. Tehdy se snažil uniknout mediální pozornosti, jeho identita však byla rychle odhalena a jeho účast na testu vzbudila značný rozruch.

Nyní se čtyřnásobný mistr světa objevil ve Spa, dějišti belgické Grand Prix formule 1, ale také blížící se 24hodinovky – slavného vytrvalostního závodu, který se koná už za necelé dva týdny. I tentokrát měl Verstappen startovat pod přezdívkou Franz Hermann, avšak jeho přítomnost na trati opět nezůstala bez povšimnutí.

Verstappen se nikdy netajil tím, že ho láká svět vytrvalostních závodů. Přestože zatím není známo, zda plánuje v budoucnu start na některém z velkých vytrvalostních podniků, jeho aktivita mimo F1 svědčí o jasném zájmu o tento druh motorsportu.

Do kokpitu vozu formule 1 se Verstappen vrátí na konci června během domácí velké ceny Red Bullu v Rakousku.