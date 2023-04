Francouzští odboráři hrozí narušením Velké ceny Monaka

Ve Francii pokračují protesty a stávky proti důchodové reformě. Ovlivnit by to mohlo i Velkou cenu Monaka, která se jede na konci května.

Velká cena Francie letos už v kalendáři formule 1 není. Francouzští odboráři však pohrozili narušením Velké ceny Monaka.

Odborům ve Francii se nelíbí důchodová reforma, kterou nedávno vláda

Emmanuela Macrona protlačila i bez souhlasu Národního shromáždění.

Národní federace dolů a energetiky (francouzsky Fédération nationale des mines et de l'énergie, FNME), která je součástí odborové organizace CGT hrozí narušením některých významných akcí.

„Macron slíbil 100 dní na uklidnění, my mu slibujeme 100 dní akce a hněvu!“ prohlásily FNME v tiskovém prohlášení na závěr „generální rady“, která se konala v pátek 21. dubna.

FNME rovněž zmiňuje „národní den hněvu v energetice 3. května“. Stávka bude podle slov organizace pokračovat také „přerušením dodávek energie“.

Podle francouzské mutace RTL by se to mohlo dotknout také Velké ceny Monaka. „Filmový festival v Cannes, Velká cena Monaka, French Open, festival v Avignonu by mohly být ve tmě! Nevzdáme to!“ dodali odboráři.