Francie by si zasloužila mít opět vlastní velkou cenu, tvrdí Ocon

Esteban Ocon říká, že jsou Francouzi do motoristického sportu velmi zapáleni. Proto by si podle něj zasloužili návrat GP Francie.

Historicky patří Velká cena Francie k nejtradičnějším závodům F1. Vždyť v zemi galského kohouta se závody F1 konaly již od vzniku šampionátu v roce 1950 s jedinou výjimkou až do roku 2008. V ročníku 2018 pak sice došlo k návratu velké ceny na okruhu v Le Castellet, ale od letošní sezony Francie v kalendáři F1 opět chybí.

Do budoucna by se to však mohlo znovu změnit. Francouzský prezident Emmanuel Macron totiž prohlásil, že podporuje myšlenku návratu této velké ceny a nařídil zpracování studie s cílem zjistit, zda by se závod vyplatil.

Informace o tom, že Marcon podporuje návrat GP Francie, velmi potěšila jezdce týmu Alpine Estebana Ocona.

„Je to úžasná zpráva. Pro mě je to asi nejlepší zpráva roku,“ prohlásil Ocon, kterého cituje web RacingNews365.com.

„Je dobré vidět, že se věci ubírají správným směrem. Měli bychom mít Velkou cenu Francie, jsme velký motoristický národ, máme velké výrobce automobilů,“ je přesvědčen Francouz.

„Navíc máme plně francouzský tým i s jezdci, takže by bylo úžasné, kdyby se závod vrátil.“

Ocon přitom nemá žádné nároky ohledně toho, zda by preferoval, aby se závod konal na tradičním okruhu, nebo ve městě.

„Je mi to upřímně jedno. Ať už bude Grand Prix Francie kdekoliv, beru to,“ dodal.