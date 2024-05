Fotograf Mark Thompson oslavil 500 grand prix. Jeho snímky najdete i na našem webu

Kromě vítězství v závodě oslavil Red Bull v Imole také jedno kulaté jubileum. Fotograf Mark Thompson má za sebou už 500 grand prix.

Thompson pracuje pro fotobanku Getty Images, se kterou F1sport spolupracuje už devět let, takže fotografie od Marka Thompsona najdete běžně také v našich fotogaleriích nebo jako perexové fotografie v článcích.

Kromě Getty Images spolupracuje Mark Thompson také s Red Bullem a to už také velmi dlouho. V Imole se tak dočkal šampaňského a oslav s týmem. A tentokrát byl výjimečně na opačném konci objektivu fotoaparátů.

Mimochodem... samotný Red Bull má na kontě „jen“ 376 závodů.

Před dvěma lety uvedl Thompson v rozhovoru pro britský Independent, že fotí už (v té době) 24 let. Během této doby až do covidu nevynechal jediný závod. „Což je opravdu cool nebo opravdu smutné,“ řekl Thompson. „Záleží, jak se na to díváte.“