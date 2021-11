18:13 | Lance Stroll po včerejší nehodě nasadil novou převodovku. Dostane sice penalizaci, ale i tak je poslední.

7. listopadu | Räikkönen dostal napomenutí za to, že pod červenými vlajkami nezajal do boxů. Je to jeho druhé napomenutí. Při třetím v letošní sezóně dostane penalizaci 10 míst.

6. listopadu | Esteban Ocon nasadí také nové komponenty a dostane penalizaci. Na konci startovního roštu bude plno.

6. listopadu | Kromě Strolla a Cunody nasadí nové komponenty také Lando Norris.