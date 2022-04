25. dubna | Technický expert Giorgio Piola včera málem uklouzl na startovním roštu u Leclercova vozu. Podle něj mohl za špatný start Monačana asfaltový pás (mezi předními a zadními koly) v kombinaci s mokrou tratí. Via Motorsport Italia

25. dubna | Max Verstappen včera předjel Hamiltona o kolo. „Celý rok jsou pomalí, takže to vlastně není překvapení,“ řekl. Při předjetí loňského soupeře v boji o titul ale prý žádné zvláštní pocity neměl. „Je to tak, jak to je.“