Fotogalerie: První den testů 18palcových pneumatik a juniorských testů

14:45 | Fernando Alonso potvrdil, že ho po sezóně čeká operace. Lékaři mu odstraní titanové destičky z obličeje a čelisti, které měl od nehody na kole na začátku roku.

13. prosince | Max Verstappen potvrdil, že příští rok bude jezdit s číslem 1. „Kolikrát to můžete udělat? Nevím, možná je to jediná příležitost v životě, je to nejlepší číslo. Takže ano, určitě ho na auto nasadím.“

13. prosince | Jak prožívali poslední kolo včera fanoušci v Nizozemsku: | Jak prožívali poslední kolo včera fanoušci v Nizozemsku: odkaz

13. prosince | Neděle na F1sport: Počet uživatelů: 68 tisíc, počet návštěv: 132 tisíc, počet zobrazených stránek 877 tisíc (via NetMonitor).