17:27 | Pérez napomenut za incident s Magnussenem.

16:35 | Pérez předvolán před komisaře za incident s Magnsussenem ve druhém tréninku.

19. září | Matevos Isaakjan nahradí u českého týmu Charouz zraněného Correu. Rus jezdil dříve v GP3, formuli 3.5 a ve WEC.

18. září | Podle Wurze by se mělo znovu promyslet, co bude, ve které zatáčce. Asfaltové únikové zóny jsou podle něj dobré při brzdění z vysoké rychlosti, ale v 80 % je lepší štěrk apod. Řekl to pro Autosport.