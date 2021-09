Fotogalerie: Grand Prix Nizozemska 2021 objektivem Jiřího Křenka

16:54 | Hamilton o Bottasovi: „Tvá rychlost a houževnatost byly působivé, ale v čem pro mě opravdu vynikáš, je to, jaký jsi člověk. Jsi lepší, než si myslíš, a vím, že tě čeká zářná budoucnost. Děkuji ti, Valtteri, za veškerou podporu a úžasný přínos pro tento tým. Budeš nám chybět.“

16:53 | „Jsem nesmírně hrdý na to, že jsem posledních pět let pracoval po boku Valtteriho Bottase,“ napsal Lewis Hamilton. „Byl to nejlepší týmový kolega, se kterým jsem měl tu čest pracovat.“

16:41 | Zemřel francouzský herec Jean-Paul Belmondo. Možná že ne všichni fanoušci F1 ví, že jeho syn Paul závodil v letech 1992 a 94 ve F1, kde se kvalifikoval do 7 závodů. Nejlépe byl 9. v Maďarsku 94. Závodil třeba také v Le Mans.

5. září | Pérez odstartuje z boxů (nová PJ a změny nastavení). Potká se tam s Latifim (výměna převodovky, křídlo jiné specifikace).