15. června | Dalo se to čekat... Piastri je spojován s Williamsem, a tak se začalo spekulovat, že tým přejde od příštího roku na motory Renault.

14. června | Ferrari: Leclercův motor dorazí do továrny zítra, počáteční hodnocení by mělo být dokončeno do večera. Hydraulické komponenty z Carlosova vozu již byly zkoumány. Pro Kanadu je zavedena krátkodobá oprava, zatímco probíhají práce na střednědobých / dlouhodobých řešeních.

14. června | Junior Alpine Olli Caldwell bude zítra v Silverstonu poprvé testovat vůz F1. Caldwell závodí ve F2 za tým Campos.

14. června | Oscar Piastri testuje s A521 v Silverstonu.