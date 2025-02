Fotogalerie: Fascinující Valkyrie v továrních barvách poprvé na trati

Aston Martin ve středu představil tovární barvy svého nového hypervozu Valkyrie. Zatímco v zámořském šampionátu IMSA bude britský speciál závodit v modrých odstínech stáje Heart of Racing, ve vytrvalostním mistrovství světa FIA WEC budeme vídat dvě „valkýry“ oděné do tradiční britské závodní zelené. A právě v té se Valkyrie ve čtvrtek ukázala na Silverstonu během shakedownu. Do kokpitu usedl Harry Tinckenll. Valkyrii s dvanáctiválcem od Cosworthu pod kapotou čeká první měření sil s konkurencí během předsezonních testů WEC v Kataru 21. a 22. února, kde se následně 28. února uskuteční první závod nové sezony. Do šampionátu IMSA vstoupí Valkyrie 15. března na Sebringu, kde se pojede tradiční dvanáctihodinovka.