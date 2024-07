Foto: Speciální filmové zbarvení Alpine ve Spa

Alpine svým zbarvením propaguje premiéru filmu Deadpool & Wolverine. Hlavní roli ve filmu ztvárnil Ryan Reynolds, který menšinovým investorem týmu.

Renault vloni za 200 milionů dolarů prodal 24 % svých akcií americké investiční skupině Otro Capital, která zahrnuje RedBird Capital Partners a Maximum Effort Investments, přičemž posledně jmenovanou vede Reynolds a jeho kolega z Hollywoodu Rob McElhenny.

Součástí investiční skupiny je také Michael B. Jordan a významní sportovci jako boxer Anthony Joshua, fotbalista Trent Alexander-Arnold, golfová hvězda Rory McIlroy a vítěz Super Bowlu Patrick Mahomes.

Není to poprvé, co tým F1 propaguje film. Vozy Red Bullu se v Monaku v roce 2005 oblékly do barev Star Wars a o rok později zase do barev Supermana. Letos v Silverstonu pak tým RB skromnějším způsobem propagoval film Twisters.