„Obvykle nerad vstávám brzy, ale dnes k tomu byl dobrý důvod,“ řekl Leclerc. „Možná jsem někoho vzbudil, ale bylo hezké jet ulicemi Maranella v SF1000.

„Bylo vzrušující se dostat zpět do auta a to zvláště na takové speciální trase. Když jsem se vrátil do kokpitu, cítil jsem se znovu jako doma. Vypadalo to jako pěkný a zábavný způsob, jak říct, že jsme připraveni se vrátit zpět na trať. Teď už se nemohu dočkat, až budu moci řídit SF1000 v Rakousku.“