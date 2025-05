Foto a video: Jezdci F1 se v Miami projeli ve vozech LEGO, které byly postaveny v Česku

Formule 1 má sice otevřené kokpity, ale v nich není jezdce moc vidět. Navíc mají samozřejmě helmu. Aby fanoušci na tribunách jezdce viděli na vlastní oči, koná se vždy tzv. přehlídka jezdců (drivers parade). Obvykle se po okruhu projedou jezdci na otevřené korbě nákladního vozu, ale někdy se využívají i otevřené vozy.

V Miami však byla přehlídka jezdců hodně neobvyklá. Společnost LEGO se před časem stala partnerem formule 1, díky čemuž vzniklo i několik řad stavebnic.

Pro Velkou cenu Miami připravilo LEGO pojízdné modely v měřítku 1:1. Celkem 10 vozů se vydalo na 5,5 km dlouhou cestu. Jeden jezdec řídil, další byl v roli pasažéra.

Vozy byly postaveny v továrně v Kladně (viz video). Každý vůz se skládá z 400 tisíc dílků a má hmotnost více než 1000 kg. Maximální rychlost je 20 km/h.

„Měli jsme na to osm měsíců, takže jsem rád, že jsme to zvládli,“ řekl senior designer společnosti LEGO Jonathan Jurion pro Mirror. „Sestavení každého vozu zabralo asi 2000 hodin práce, takže dohromady to bylo více než 20 000 hodin práce. Kokpit je pro každé auto stejný a kolem něj se pak staví vlastní auto.“

Vypadalo to, že si jezdci jízdu užívali. Došlo i k několika soubojům, při kterých tentokrát nelétal vzduchem karbon ale kostky LEGO. Některé vozy byly po přehlídce mírně poškozené, jistě snadno opravitelné.